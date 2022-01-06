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Balık avı düştü, fiyatlar arttı

Karadeniz'de avcılıkta yaşanan düşüş balık fiyatlarının artmasına neden oldu. Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, balıkçılık sektöründe hem av hem de satış noktasında bir süredir durgunluk yaşandığını söyledi.

AA6 Ocak 2022 Perşembe 16:21 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 16:21
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Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, denize açılan balıkçılar limana az miktarda avladıkları mezgit, istavrit, barbunya ve çinekop gibi balıklarla dönüyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, balıkçılık sektöründe hem av hem de satış noktasında bir süredir durgunluk yaşandığını söyledi.

Özellikle hamsi avcılığının sona ermesinin ardından balık satışlarının azaldığını vurgulayan Tuncer, "Hamsi hem fiyatı hem de lezzeti bakımından vatandaşların en fazla tükettiği balık türleri arasında yer alıyor. Avcılığının sona ermesiyle sektörde bir durgunluk yaşandı. Buna diğer avlanan balıkların miktarlarındaki düşüş eklenince fiyatlar biraz artmış oldu." dedi.

Balıkçı Mert Kanal ise balık azlığının fiyatları olumsuz etkilediğini belirterek, "Bir süre hava şartları fiyatları olumsuz etkiledi. Şimdi ise avlanan balık miktarı düştü. Arz ve talep üzerinden değerlendirildiğinde fiyatların artması doğal ancak bizim açımızdan pek olumlu değil." diye konuştu.

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