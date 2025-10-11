İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2025 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balık avına çıktılar cansız bedenleri bulundu: 3 balıkçıdan acı haber
Güncel

Balık avına çıktılar cansız bedenleri bulundu: 3 balıkçıdan acı haber

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

AA11 Ekim 2025 Cumartesi 18:46 - Güncelleme:
Balık avına çıktılar cansız bedenleri bulundu: 3 balıkçıdan acı haber
ABONE OL

Salih Kocaman (53), arkadaşları Ayhan Yavaş (40), Mustafa Yaldızlı (46) ve Orhan Yavaş (43) ile Güneyli koyundan Saros Körfezi'ne balık avı için tekneyle denize açıldı.

Tekne henüz bilinmeyen nedenle Bakla Burnu açıklarında battı.

Orhan Yavaş olay sonrası yüzerek karaya çıkarken, Ayhan Yavaş ve Mustafa Yaldızlı hayatını kaybetti.

Kayıp olduğu bildirilen Salih Kocaman'ın bulunması için Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı dalış timi ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yavaş ve Yaldızlı'nın cenazeleri sahilden alınıp ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Orhan Yavaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaman'ın cenazesi de dalış ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası teknenin battığı noktada 10 metre derinlikte bulunup sudan çıkarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.