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Güncel

Balık ölümlerinin olduğu İzmir Körfezi için 'acil eylem' planı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla oluşturulan Bilim Kurulu, İzmir Körfezi'ndeki toplu balık ölümleri ve kirlilikle mücadele amacıyla 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nı tamamladı. Plan, yerel yöneticilere rehberlik edecek 14 madde içeriyor.

AA6 Ekim 2024 Pazar 11:02 - Güncelleme:
Balık ölümlerinin olduğu İzmir Körfezi için 'acil eylem' planı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ve yaygın kirliliğinin ardından bölgede inceleme başlatıldı ve 35 akademisyenin yer aldığı İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturuldu.

İzmir Körfezi'nde, atık su arıtma tesislerinde ve derelerde inceleme yapan bilim kurulu üyeleri, İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nı hazırladı.

Buna göre kirliliğe bağlı oksijen yetersizliği nedeniyle canlı ekosisteminin durma noktasına geldiği Körfeze nefes aldıracak "acil ve kısa vadede yapılacakları" içeren 14 maddelik eylem planı yerel yöneticilere yol gösterecek.

Bilim kurulunca belirlenen teknik ve bilimsel çalışmaları, Bakanlık ve İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar hayata geçirecek.

Eylem planı yarın saat 14.00'te Bilim Kurulunca, İzmir İktisat Kongresi binasında düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak. Bakanlık, hazırlık çalışmaları devam eden orta ve uzun vadeli eylem planını da önümüzdeki aylarda açıklayacak.

  • izmir körfezi
  • murat kurum
  • İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı

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