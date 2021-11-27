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Balık tezgahlarının gözdesi hamsi, 40 liradan satılıyor

Tekirdağ'da hafta sonu tezgahları süsleyen Karadeniz hamsisi, 40 liradan satılıyor. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Karadeniz hamsisinin tezgahların gözdesi olduğunu söyledi.

AA27 Kasım 2021 Cumartesi 16:16 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 16:16
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Karadeniz'de avlanan balıkçıların ağlarına takılan hamsinin bolluğu tezgahları şenlendiriyor.

Süleymanpaşa ilçesinde hamsinin kilosu 40, çupranın 80, istavritin 40, çinekopun ise 70 liradan satışa sunuluyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Karadeniz hamsisinin tezgahların gözdesi olduğunu söyledi.

Pehlivanoğlu, hamsinin tezgahları süslemesinin vatandaşları da sevindirdiğini ifade ederek, "Karadeniz hamsisi vatandaşlar tarafından sıkça tüketiliyor. Bu sene son bir ayda balıkçılar güzel lüfer avladı. Lüfer iyice azaldı. Balıkçılar hamsi ve istavrit ile kıyıya dönüyor. Bundan sonra çinekopun devam edeceğini düşünüyoruz. Çeşidin ve bolluğun olmasıyla vatandaşlar da bol bol balık yiyecek. Herkes afiyetle, güvenle balık tüketebilir." diye konuştu.

Balıkçı Hasan Erol da vatandaşların hamsiden vazgeçmediğini dile getirdi.

Hamsinin herkes tarafından tercih edildiğini anlatan Erol, "Vatandaşların Karadeniz hamsiye ilgisi çok güzel. Karadeniz'den taze, güzel hamsi geliyor. Herkesin ağzına layık, lezzetli hamsiler. Bu yıl balık çeşidimiz fazla, vatandaşlar da balıktan hiç vazgeçmiyor." dedi.

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