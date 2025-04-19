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Balık tutarken akılalmaz olay! 30 metre açıkta bulundu

Hatay'ın Arsuz İlçesinde sahilde balık tutan şahıs, oltasına takılan balığı yakalamak için denize girdiğinde misinaya dolanarak suya kapıldı. Bedri A.'nın cansız bedeni 30 metre açıkta bulundu.

IHA19 Nisan 2025 Cumartesi 07:49 - Güncelleme:
Balık tutarken akılalmaz olay! 30 metre açıkta bulundu
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Olay, gece saatlerinde Hatay'ın Arsuz ilçesi Karaağaç Konarlı Mahallesi sahilinde yaşandı. Sahilde balık tutan Bedri A., oltasına takılan balığı yakalamak için denize girdiği esnada ayağına misina dolandı. Denize giren adamın gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine Sahil Güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yaklaşık 30 metre açıkta Bedri A.'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından şahsın cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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