  • Balık tutarken akıntıya kapıldı: Kayıp vatandaş her yerde aranıyor
Balık tutarken akıntıya kapıldı: Kayıp vatandaş her yerde aranıyor

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 4 gün önce derede balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

AA26 Mayıs 2026 Salı 16:14
AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların ekipleri, Sedat Çelik'in akıntıya kapıldığı Yağlıdere Deresi'nin Kanlıca köyü mevkisinden denize döküldüğü bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam etti.

Öte yandan Sedat Çelik ile derede cansız bedeni bulunan aynı adı taşıyan yeğeninin, akıntıya kapılmadan kısa süre önce balık tuttukları anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

Yeğen Çelik'in kardeşi tarafından çekilen videoda amca ve yeğeninin ağ atarak balık tutmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kanlıca köyünden geçen Yağlıdere Deresi'nde 23 Mayıs'ta balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan Sedat Çelik (54) ile 28 yaşındaki yeğenini bulmak için çalışma başlatılmıştı.

Kaybolduğu yerden yaklaşık 250 metre uzakta bulunan yeğen Sedat Çelik'in cenazesi, dün ilçede toprağa verilmişti.

