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Balık tutarken bulduğu top mermisini minibüsle taşıdı

Çatalca'da, balık tutarken top mermisi bulan B.O., arkadaşlarına o mermiyi göstermek için minibüsle Esenyurt'a getirdi. Bir arkadaşının tedirgin olup polisi araması üzerine mermi, bomba uzmanları tarafından imha edilmeye götürüldü.

DHA21 Mayıs 2022 Cumartesi 10:03 - Güncelleme:
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Olay, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde yaşandı. B.O., Büyükçekmece Gölü'nün Çatalca kıyısında balık tuttuğu sırada top mermisi buldu. Meraklı genç, top mermisini kağıda sarıp balık tutmaya geldiği kamyonetine koydu. B.O. daha sonra top mermisini Çatalca'dan arkadaşlarına göstermek için yolcu minibüsünde Esenyurt'a getirdi.

B.O., bulduğu top mermisini iş merkezindeki arkadaşlarına gösterdi. Top mermisini inceledikten sonra tedirgin olan arkadaşlarından biri, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve bomba imha ekipleri geldi. Yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen top mermisi yapılan incelemelerin ardından imha edilmek üzere bomba imha ekiplerince alındı. B.O. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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