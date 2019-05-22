Balık tutarken çaya düşerek boğuldu
Balıkesir'de iki gün önce Susurluk Çayı'na balık tutmaya gittikten sonra haber alınamayan çiftçinin cesedine ulaşıldı.
- AA
Susurluk ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden 50 yaşındaki çiftçi Sefer Ay, 20 Mayıs'ta iftar sonrası çaya balık tutmaya gitti.
Ay'ın o gece eve dönmemesi üzerine şüphelenen yakınları, durumu polise bildirdi.
Çay kenarında arama yapan Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı Grup Amirliğine bağlı polis dalgıçlar, kayıp çiftçinin cansız bedenine ulaştı.
Ceset, otopsi için Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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