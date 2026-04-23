Balık tutarken nehre düştü: 6 yaşındaki çocuk her yerde aranıyor

Sakarya Nehri'nin Küpçüler Mahallesi mevkisinde önceki gün amcasının oğluyla balık tutarken suya düşüp akıntıya kapılan yabancı uyruklu 6 yaşındaki Ahmed İdris'i arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Aramaların 3. gününde, AFAD, Sakarya ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden balıkadamlar, itfaiye, İHH ve Sakarya Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra İstanbul'dan gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri çalışmalarını sürdürüyor.

Su altı ve üstü ile nehir çevresinde 39 personelin görev aldığı çalışmalarda 12 araç, 6 dron ve 6 bot kullanılıyor.