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Balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin ilk yavrusu yumurtadan çıktı

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (66) ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin ilk yavrusu yumurtadan çıktı. O anları doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş görüntüleyerek, sosyal medya hesabından paylaştı.

DHA11 Mayıs 2022 Çarşamba 17:00 - Güncelleme:
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Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçen 10 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan 'Yaren', bu yıl 6 Mart'ta köye 11'inci kez geldi. Yaren leyleğin gelişini sevinçle karşılayan köylüler, şimdi de dünyaya gelmeye başlayan yavruların heyecanını yaşıyor.

Yaren leylek ve eşinin 4 yumurtası oldu. Eşi ile sırayla kuluçkaya yatan Yaren leyleğin ilk yavrusu bugün yumurtadan çıktı. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş o anları sosyal medya hesabından, "Müjdemi isterim millet! Yaren Leylek'in ilk yavrusu bugün yumurtadan böyle çıktı" ifadeleriyle paylaştı.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in ortaya çıkardığı 'Yaren Leylek ve Adem Amca' hikayesi, 2019 yılında yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı. Film, Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel Ödülü'nü kazandı. Öte yandan Karacabey Belediyesi, Yaren leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile seyredilebilmesi için 'www.yarenleylek.com' sitesini devreye aldı. Böylece Yaren leylek, kendisini merak edenlerce de ilgiyle takip edilmeye başlandı.

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