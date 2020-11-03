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Balıkçı ağına takılan köpek balığı denize bırakıldı

Marmara Adası açıklarında hamsi avlayan ‘Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesinin denize bıraktığı ağlara, avlanması yasak olan 'Sapan' cinsi köpekbalığı takıldı. Balıkçılar, köpekbalığını tekrar denize bıraktı. Teknenin kaptanı Naci Karabiber, hızlı bir şekilde denize bıraktıkları köpek balığının teknenin etrafında birkaç tur attıktan sonra gözden kaybolduğunu söyledi.

DHA03 Kasım 2020 Salı 15:17 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 15:17
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‘Çalı Balıkçılık’ isimli gırgır teknesi, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında ağlarını hamsi avı için denize bıraktı. Ağlar tayfa tarafından toplandığında hamsi balıklarının arasında latince adı 'Alopias vulpinus' olan 'Sapan' cinsi köpekbalığı görüldü. Ender görülen ve avlanması yasak olan yaklaşık 4 metre boyundaki köpek balığı, balıkçılar tarafından yeniden denize bırakıldı.

Teknenin kaptanı Naci Karabiber, hızlı bir şekilde denize bıraktıkları köpek balığının teknenin etrafında birkaç tur attıktan sonra gözden kaybolduğunu söyledi.

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