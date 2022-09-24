Balıkçı barınağındaki yangın korkuttu: 2 yaralı

Yangın, Sarıyer Rumeli Kavağı'nda bulunan bir balıkçı barınağında saat 19.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, barınakta bulunan tüpü yakmak isteyen bir kişi çakmağı çaktı. O esnada gaz kaçıran tüpten alevler yükselmeye başladı. Tüpü yakmak isteyen kişinin yükselen alevlerden saçları yanarken, yardımına diğer barınaklarda bulunan kişiler koştu. Saçları yanan kişiye yardım eden vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Alevler kısa sürede ahşap barınağı sararken, yan taraflarında bulunan 2 barınağa da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri yangında yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.

Öte yandan çıkan yangında bazı barınaklar kullanılamaz hale geldi.