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Balıkçı teknesi alabora oldu, 4 kişi kurtarıldı

Bursa'da, Gemlik Körfezi açıklarında şiddetli fırtınadan dolayı batan balıkçı teknesindeki 4 kişi kurtarıldı. Fıstıklı Balıkçı Barınağı'nda getirilen mürettebat, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Armutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA14 Ekim 2020 Çarşamba 17:22 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 17:22
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Fıstıklı Limanı'ndan Gemlik Körfezi'ne balık avlamak için çıkan "Mercan 9" isimli tekne, 4 mürettebatıyla beraber fırtına sebebiyle alabora oldu.

Teknenin alabora olduğunu fark eden bir ticari kuru yük gemisi, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığına bağlı "TCSG-25" botu, denizdeki tüm mürettebatı kurtardı.

Fıstıklı Balıkçı Barınağı'nda getirilen mürettebat, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Armutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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