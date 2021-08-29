Balıkçılar buldu... Akdeniz'de 300 kiloluk fok

DHA 29 Ağustos 2021 Pazar 23:03 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 23:03

Fethiye'de Kızılada açıklarında balık avına çıkan Oben Şahin, kıyıda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ölü Akdeniz foku gördü. Oben Şahin, Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçtikten sonra foku teknesinin arkasına bağlayarak Mut Kanalı'na getirdi. Kepçe ile sudan çıkartılarak Fethiye Belediyesi'ne ait kamyonetin kasasına indirilen fok, Akdeniz Koruma Derneği ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki fokun, Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde otopsisinin yapılacağı öğrenildi. Öte yandan, dev foku görenler şaşkınlığını gizleyemedi.