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Balıkçılar elleriyle besledi... Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru Kastamonu'da görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru, Kastamonu sahilinde deniz keyfi yaparken göründü. Balıkçılar, yanlarına kadar gelen su samurunu balık vererek besledi. Kuyruk bölümünden yaralandığını görülen su samuru, balıkları tükettikten bir süre sonra teknenin yanından uzaklaşarak gözden kayboldu.

IHA25 Kasım 2020 Çarşamba 14:13 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 14:13
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Kastamonu’nun Cide ilçesinde sahilinde balıkçılar, nesli tükenme tehlikesi altına olan su samuru görünce önce şaşırdılar, sonra da elleriyle beslediler. Denizkonak Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Balıkçı Barınağında balıkçıların yanına kadar gelen ve yaralı olduğu düşünülen su samuru, balıkçılar tarafından balık verilerek beslendi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan sansargiller familyasından olan su samurunu elleriyle besleyen balıkçılar, o anları da telefon kamerası ile kayıt altına aldı.

Kuyruk bölümünden yaralandığını görülen su samuru, balıkları tükettikten bir süre sonra teknenin yanından uzaklaşarak gözden kayboldu.

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