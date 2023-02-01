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Balıkçılar soğuk havayı bekliyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olduğu Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçılar, hamsi bolluğu için soğuk havaya ihtiyaç olduğunu ve bu nedenle balığın az avlandığını söyledi.

IHA1 Şubat 2023 Çarşamba 14:44 - Güncelleme:
Balıkçılar soğuk havayı bekliyor
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Batı Karadeniz bölgesinde Ereğli ve Alaplı'daki balıkçılar hamsinin soğuk havaya ihtiyaç duyduğunu, bu sebeple de az avlanabildiklerini ifade etti. Önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışından umutlu olduklarını aktaran Veysel Yazgan, "Geçtiğimiz yıllara göre bu sene balık fiyatlarımız biraz yüksek. Hamsiler çok küçük" dedi. Kar yağmamasından dolayı balıkların azaldığını kaydeden Yazgan, "Yani soğuk havaya ihtiyaç var. Soğuk havayla hamsi de yağlanacak. Hamsinin kulağına kar suyu kaçması, denizin soğumasıyla ilgili bir sözdür. Havalar soğudukça tüm balıklar gibi hamsi de yağlanıyor. Müşteriler balığın küçük olmasından, fiyatlarının artışından şikayetçi" ifadelerini kullandı.

Alaplı ve Ereğli balık tezgahlarında barbun 150 liradan, mezgit ve istavrit 70 liradan, hamsi ise 40 liradan satılıyor.

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