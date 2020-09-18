Balıkçıların yüzü güldü: Palamut, karaya çıkmadan alıcı buluyor

DHA 18 Eylül 2020 Cuma 16:21 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 16:21

1 Eylül'de ağ ile av yasağının sona ermesinin ardından Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanmaya başlandı. Son günlerde olta ile avlanan balıkçılar da teknelerini palamutla doldurmaya başladı. Zonguldak'ta sabah erken saatlerde denize açılan balıkçılar, 4-5 saatlik balık avı sonrası limana dönüş yapıyor. Balıkçıların zorlu palamut avı dron ile havadan görüntülendi. Kıyıya yakın bölgelerde avlanan balıkçıların yüzünü güldüren palamut, henüz limanda karaya çıkmadan alıcı buluyor. Balıkçılar, limana gelen vatandaşlara palamutları tanesi 10 liradan satıyor. Balıkçı Yunus Taşten, sezona mutlu başladıklarını söyledi. İki yıl önce sezona çok kötü başladıklarını, ancak denizin bu yıl bereketlendiğini ifade eden Taşten, şöyle konuştu:

"Bu yıl yüzler güldü. Gece çok tekne açılıyor. İki bin kasa tutanlar var. Dün akşam da ben 80 kasaya yakın balık avladım. Yüzümüzü güldürdü bayağı. Bundan sonra çinekop ve mezgitte bol olacak görünüyor. Bu bolluk onun da habercisi. Allah herkesin avını bereketli olmayı nasip etsin."

VATANDAŞIN DA YÜZÜ GÜLDÜ

Ünal Doğan, taze olduğu için limana balık satın almaya geldiğini söyledi. Bu yıl palamutun bol olmasına sevindiğini söyleyen Doğan, "Hem balıkçıların hem vatandaşın yüzü güldü. Ben de palamut satın aldım. Birazını bugün yiyeceğiz, birazını da saklayıp önümüzdeki günlerde yiyeceğiz" dedi.