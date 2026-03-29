29 Mart 2026 Pazar / 11 Sevval 1447
Balıkesir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA29 Mart 2026 Pazar 07:10 - Güncelleme:
Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenlerin bindiği lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

TCSG-8 ve KB-32 Sahil Güvenlik botları, düzensiz göçmenleri kurtardı.

Alibey Adası'ndaki (Cunda) Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezine gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta faciaya ramak kala: Öğrenci servisinin freni boşaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
