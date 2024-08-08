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Balıkesir açıklarında arızalanan bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bindikleri lastik bot arızalanan 3'ü çocuk 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 07:02 - Güncelleme:
Balıkesir açıklarında arızalanan bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Alınan bilgiye göre, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun, motor arızası nedeniyle Ege Denizi'nde akıntı etkisiyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri harekete geçti.

Sürüklenen 3'ü çocuk 11 düzensiz göçmen, bölgeye gönderilen KB-4510 isimli Sahil Güvenlik Botu ile kurtarıldı.

Ayvalık'a ait Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlere burada yiyecek, ilaç, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Haklarında yasal işlemler yapılan düzensiz göçmenler, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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