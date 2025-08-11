İSTANBUL 32°C / 22°C
Güncel

Balıkesir depremi sonrası gündem oldu! Üşümezsoy 1 ay önceden uyarmıştı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem tüm Marmara ve çevre illerde hissedilirken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 1 ay önce Simav- Balıkesir Sındırgı hattı için uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Balıkesir depremi sonrası gündem oldu! Üşümezsoy 1 ay önceden uyarmıştı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem tüm Marmara ve çevre illerde hissedildi, 16 bina yıkıldı. Enkazdan çıkarılan 1 vatandaş hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

ÜŞÜMEZSOY 1 AY ÖNCEDEN UYARMIŞTI

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un yaklaşık 1 ay önce Simav- Balıkesir Sındırgı hattı için deprem uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

Üşümezsoy'un "Bir deprem söz konusu. Manisa, Simav, Sındırgı, kuzeyde Emet etkilenebilir. Emirce'ye giden kesimde bir deprem olabilir, Simav'da aktif gözüken bir kesim" ifadelerini kullandığı anlaşıldı.

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı

