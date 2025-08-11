Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem tüm Marmara ve çevre illerde hissedildi, 16 bina yıkıldı. Enkazdan çıkarılan 1 vatandaş hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

ÜŞÜMEZSOY 1 AY ÖNCEDEN UYARMIŞTI

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un yaklaşık 1 ay önce Simav- Balıkesir Sındırgı hattı için deprem uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

Üşümezsoy'un "Bir deprem söz konusu. Manisa, Simav, Sındırgı, kuzeyde Emet etkilenebilir. Emirce'ye giden kesimde bir deprem olabilir, Simav'da aktif gözüken bir kesim" ifadelerini kullandığı anlaşıldı.

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı