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Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 zanlı yakalandı.

AA28 Ağustos 2020 Cuma 09:47 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 09:47
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir'in yanı sıra Mersin, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Ankara, Ardahan, Isparta, İstanbul ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık arandıkları belirlenen 8'i muvazzaf, 2'si emekli 10 astsubay gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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