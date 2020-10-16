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Güncel

Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında aktif görevde subayların da olduğu 14 şüpheli yakalandı.

16 Ekim 2020 Cuma 11:30 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 11:30
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