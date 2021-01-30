İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2021 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3223
  • EURO
    8,8899
  • ALTIN
    433.532
  • BIST100
    1473.45
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 126 şüpheli adli kontrolle salıverildi
Güncel

Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 126 şüpheli adli kontrolle salıverildi

Balıkesir merkezli 58 ilde terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 126 şüpheli, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA30 Ocak 2021 Cumartesi 16:15 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 16:16
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ekiplerince DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 126 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, yurt dışı yasağı konularak haftalık imza şartı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 gün önce DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 148 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. Düzenlenen operasyonlarda DEAŞ ile irtibatlı oldukları ve örgüte finans sağladıkları öne sürülen 126 zanlı gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamındaki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, silah, para ve para trafiğini gösteren ajanda ile dekontlar ele geçirilmişti.

Diğer 22 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.