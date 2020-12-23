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Balıkesir merkezli terör örgütü operasyonu

Balıkesir merkezli 4 ilde yapılan terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 12 gözaltına alındı.

AA23 Aralık 2020 Çarşamba 00:36 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 00:36
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Balıkesir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın sözde cezaevi yapılanmaları ile irtibatlı oldukları, hükümlü ya da tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi yapılanmalarıyla irtibatı olan, hükümlü ve tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.

Ekipler, 3 kişiyi yakalama çalışmasını sürdürüyor.

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