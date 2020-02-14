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Balıkesir polisinden tefecilere operasyon

Balıkesir polisi tefecilik yapan suç örgütüne yönelik Bandırma, Gönen ve Karacabey'de operasyon düzenledi. Polis ekipleri 12 şüpheliyi yakalarken, 8 milyon lira değerinde çek, senet ve silah ele geçirdi.

IHA14 Şubat 2020 Cuma16:24 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 16:24

Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Bandırma, Gönen, Karacabey ilçelerinde ikamet eden tefecilere eş zamanlı operasyon yaptı. 10 şahıs gözaltına alındı. Polisi ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalar sonucund; 1 adet 9 mm el yapımı ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet 9.mm çapında mermi, 267 adet senet, 43 adet çek fotokopisi, 400 yapraklı 2 adet içi yazılı senet defteri, 14 adet çeşitli sözleşme, 8 adet banka dekontu ve 2 adet 1 dolar ele geçirdi. Senetlerin değerinin yaklaşık 8 milyon TL civarı olduğu anlaşıldı. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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