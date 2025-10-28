Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntıların yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir deprem daha meydana geldi.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Saat 22.48'de yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem; İstanbul, İzmir, Çanakkale, Bursa, Manisa ve çok sayıda ilde hissedildi.

PROF. DR. ŞENER ÜŞÜMEZSOY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Uzmanlardan peş peşe depreme ilişkin yorumlar geldi. Son zamanlardaki yorumlarıyla dikkat çeken Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bu depremin Marmara depremini etkileyip etkilemeyeceğini sarsıntıdan dakikalar sonra açıkladı.

"MARMARA DEPREMİNİ BURASI ETKİLEMEZ"

Üşümezsoy, "23 Nisan'dan sonra kırılan faydan sonra bu depremler tetiklendi. Buradan çıkan enerji yandaki komşuyu rahatsız ederse buna artçı diyoruz. Bu artçı değil tetiklenen deprem. Marmara Depremini burası etkilemez. Ben vatandaşların geceyi dışarıda geçirmelerinden yana değilim." ifadelerini kullandı.

"30 İLE 40 KİLOMETRELİK BİR YER KIRILMIŞ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Jeofizik Y. Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından depreme ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Sındırgı'da yapı yıkımları için eşit değer 6,2'dir. Ne var ki önceki depremde yapılar yorulduğu için yıkım eşik değeri aşağı inmiştir. Bu deprem olasılıkla sındırgı ile gelen ve kırığını kesim yerinde olmuştur artçı depremleri en az 2 ile 3 ay sürecektir. Bu depremin arkasından daha büyük bir depremin gelip gelmeyeceği konusuna söylemek bilimsel olarak mümkün değildir. Sındırgı'da olan deprem 6 Şubat depreminin olduğu Gaziantep Adıyaman Kahramanmaraş Hatay Adana Elazığ Malatya'da herhangi bir tetikleme yapmaz. M 6,1 lik depremin henüz kırık düzlemi çalışmaları yapılmamıştır. Ancak görünüş odur ki Sındırgı kırığı güneydoğuya doğru gelişmektedir. Önceki depremde yaklaşık 15- 20 km bir kırık gelişmiş ve bu depremle de yine 15'le 18 km uzunluğunda yer bir daha kırılmış olduğundan aşağı yukarı 30 ile 40 kilometrelik bir yer kırılmış olarak görülüyor. "

PROF. DR. SÖZBİLİR: DEPREM FIRTINASI YAŞANABİLİR

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"10 AĞUSTOS DEPREMİ SONRASINDA BELİRLEDİĞİMİZ BU YENİ FAYLAR TETİKLENDİ"

Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, saat 22.48'de meydana gelen depremin 10 Ağustos'taki 6,1 büyüklüğündeki depremin dış merkezine çok yakın olduğunu belirtti.

Sındırgı'nın güneyinde 10 Ağustos depremi sonrasında yaptıkları arazi çalışmalarında yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip yeni fayları haritaladıklarını kaydeden Sözbilir, "Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar, jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir. Bu yüzden hasarlı evlere girilmemesi ve yetkililerin verdiği talimatlara göre hareket edilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ: NAGAZAKİ ATOM BOMBASINA EŞDEĞER

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, şu değerlendirmelerde bulundu: "En büyüğü 4.2 olan çok sayıda artçı oldu, bu artçılar sürecektir hasarlı binalara girmeyiniz. Sındırgı yöresinde 10 Ağustos'tan bu yana 12 binden fazla deprem oldu. 6.1 büyüklüğündeki deprem yaklaşık olarak Nagazaki atom bombasına eşdeğerdir. Geçmiş olsun Sındırgı. Hasarlı binalara girmeyelim. Bugünkü depremden sonra etkinlik uzun süre devam edecektir, sabır diliyorum. İnşallah can kaybı yoktur, yaralanan olmaz."

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem... İstanbul ve çevre illerden hissedildi