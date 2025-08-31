İSTANBUL 35°C / 22°C
  Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Güncel

Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

31 Ağustos 2025 Pazar 09:38
Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.29'da, 9.88 km derinlikte, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

