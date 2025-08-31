Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 31, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-31
Saat:09:29:17 TSİ
Enlem:39.15722 N
Boylam:28.18694 E
Derinlik:9.88 km
Detay:https://t.co/8IorOClyXs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.29'da, 9.88 km derinlikte, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.