7 Eylül 2025 Pazar
Güncel

Sındırgı'da peş peşe deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 ve 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 Eylül 2025 Pazar 12:43
Sındırgı'da peş peşe deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,9 ve 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'in yanı sıra çevre illerde ve İzmir'de hissedilen depremin, 7,72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"TÜM EKİPLERİMİZ SAHA TARAMALARINA BAŞLADI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sındırgı'daki 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada ise deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

