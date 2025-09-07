Sındırgı'da peş peşe deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,9 ve 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'in yanı sıra çevre illerde ve İzmir'de hissedilen depremin, 7,72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sındırgı'daki 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada ise deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.