Balıkesir Valiliği deprem sonrası tatil ve izin duyurusunu yayımladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin ardından Balıkesir Valiliği'nden önemli bir duyuru yapıldı. Valilik, 11 Ağustos 2025 tarihinde il genelinde eğitim veren yaz okullarının 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Valilik kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 11 Ağustos günü idari izinli sayılacağını belirtti.

"İlimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sebebiyle ilimiz genelinde 11 Ağustos 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren yaz okulları tatil edilmiş olup kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır."