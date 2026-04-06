Balıkesir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, göçmen kaçakçılığının önlenmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, Cunda Adası girişinde 37 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenler ve 6 insan kaçakçısı yakalandı.

İnsan kaçakçılarına ait araçlarda yapılan aramalarda lastik bot, motor, içi benzin dolu yakıt tankı, 3 akü, 5 bot şişirme pompası, 2 bot küreği, botlarda kullanılan 9 zemin tahtası, 134 bin 350 lira ile 2 bin 100 dolar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 insan kaçakçısı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

37 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresine teslim edildi.