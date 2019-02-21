Balıkesir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

Narlı Mahallesi Mıhlı Çayı mevkisinden göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair bilgi alan jandarma ekipleri, bölgede araştırma yaptı.

Ekipler, kaçışı organize ettiği öne sürülen O.A. ile 8'i kadın 22'si çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 37 kişiyi zeytinlik alanda saklanırken yakaladı.

O.A. ve düzensiz g