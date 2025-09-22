İSTANBUL °C / °C
Güncel

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de 4.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Öte yandan Sındırgı'da saat 17:16'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

22 Eylül 2025 Pazartesi 17:28
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem


Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 17.16'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 12.02'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

