Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 17.16'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 12.02'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.