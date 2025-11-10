İSTANBUL 22°C / 14°C
Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

HABER MERKEZİ10 Kasım 2025 Pazartesi 01:15 - Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 01.06'da meydana gelen deprem, Sındırgı ilçesinde yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, depremin ardından açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

