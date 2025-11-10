Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 01.06'da meydana gelen deprem, Sındırgı ilçesinde yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.AFAD'DAN AÇIKLAMAAFAD, depremin ardından açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."