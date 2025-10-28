İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9709
  • EURO
    48,9419
  • ALTIN
    5386.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! Bakan Yerlikaya bölgeye geldi
Güncel

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! Bakan Yerlikaya bölgeye geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgeye geldi.

IHA28 Ekim 2025 Salı 06:36 - Güncelleme:
Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! Bakan Yerlikaya bölgeye geldi
ABONE OL

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde ve 5,66 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yerlikaya, depremzedelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bölgede şiddetli yağmur yağışı etkisini sürdürürken, vatandaşlar ve görevliler çevredeki kafelerde geçici ortak alanlar oluşturarak barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşıladı.

Yetkililer, artçı sarsıntıların sürdüğünü belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.