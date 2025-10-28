Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! Bakan Yerlikaya bölgeye geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde ve 5,66 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yerlikaya, depremzedelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bölgede şiddetli yağmur yağışı etkisini sürdürürken, vatandaşlar ve görevliler çevredeki kafelerde geçici ortak alanlar oluşturarak barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşıladı.

Yetkililer, artçı sarsıntıların sürdüğünü belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.