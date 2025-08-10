İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışmaları yakından takip ediyoruz
Güncel

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışmaları yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz.' dedi.

Haber Merkezi10 Ağustos 2025 Pazar 21:26 - Güncelleme:
Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışmaları yakından takip ediyoruz
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, "Balıkesir'de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi her türlü felaketten korusun." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.