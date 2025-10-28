Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD'ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası iletişim altyapısında herhangi bir sorun bulunmadığını, tüm ekiplerin sahada çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal'deki hesabından Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşım yaptı.

Çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, "İletişim altyapımızda şu an için herhangi bir sorun bulunmamakla beraber tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) yapılan paylaşımda da iletişim ihtiyacının ani artışlarında, internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasının iletişimin aksamaması açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanı Duran, "İlgili kurumlarımız, saha tarama ve durum tespiti çalışmalarını eş güdüm içinde sürdürmekte, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.