İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9902
  • EURO
    48,9238
  • ALTIN
    5395.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir'de 6,1 'lik deprem... Arama-kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi
Güncel

Balıkesir'de 6,1 'lik deprem... Arama-kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye arama-kurtarma ve insani yardım ekipleri gönderdi.

AA28 Ekim 2025 Salı 02:29 - Güncelleme:
Balıkesir'de 6,1 'lik deprem... Arama-kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi
ABONE OL

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün saat 22.48'de Sındırgı merkezli depremin hemen ardından harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesine Hızır 41 Afet Ekibi ve Kocaeli İtfaiyesi'ni yönlendirdi.

Büyükşehir belediyesine bağlı mobil mutfak tırı da depremzede ve sahada görev yapan ekipler için bölgeye sevk edildi. Hızır 41 Afet Mutfağı, gün boyunca sıcak yemek ve içecek ikramında bulunarak, afetzedeler ve ekiplerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak.

Kocaeli İtfaiyesi ise depremden etkilenen bölgelerde hasar gören yapılarda güvenliği sağlamak ve olası yangın risklerine karşı önlem alacak. Eğitimli personelden oluşan ekip, arama-kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra teknik destek sağlayarak, farklı illerden gelen ekiplerle koordineli çalışacak.

Öte yandan, Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Kocaeli genelinde de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği kaydedildi.

Açıklamada, "Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup intikal eden herhangi bir olumsuzluk olmamakla beraber, saha taramaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.