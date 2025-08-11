İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2025 Pazartesi / 17 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7117
  • EURO
    47,4459
  • ALTIN
    4395.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir'de 6,1'lik deprem... Bakan Yerlikaya'dan 24 TV'ye özel açıklama: 20 milyon lira kaynak aktardık
Güncel

Balıkesir'de 6,1'lik deprem... Bakan Yerlikaya'dan 24 TV'ye özel açıklama: 20 milyon lira kaynak aktardık

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün yaşanan depremin merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde zarar ve hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyleyen Bakan Yerlikaya, '20 milyon TL acil durumlarda kullanılması için kaynak aktardık.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ11 Ağustos 2025 Pazartesi 12:15 - Güncelleme:
Balıkesir'de 6,1'lik deprem... Bakan Yerlikaya'dan 24 TV'ye özel açıklama: 20 milyon lira kaynak aktardık
ABONE OL
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem tüm Marmara ve çevre illerde hissedildi, 16 bina yıkıldı. Enkazdan çıkarılan 1 vatandaş hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesinde 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Şükürler olsun ağır yaralı yok. 19'u sabah taburcu oldu. 10 kişinin tedavisi devam ediyor.

Bu sabah zarar ve hasar tespitleriyle ilgili çalışmalar yaptık. 20 milyon TL acil durumlarda kullanılması için kaynak aktardık.

Yıkılan bina için hızlı bir şekilde arama kurtarma faaliyetleri yapıldı. Binanın içerisinde 4 vatandaşımız hızlı bir şekilde kurtarıldı.

Devletimiz güçlü, bunun da üstesinden geleceğiz.

AFAD dünyanın her yerinde, kim "ben zor durumdayım" diyorsa oraya gidiyor. Dünyaya örnek çalışma yapıyoruz.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.