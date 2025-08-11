Balıkesir'de 6,1'lik deprem... Bakan Yerlikaya'dan 24 TV'ye özel açıklama: 20 milyon lira kaynak aktardık

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem tüm Marmara ve çevre illerde hissedildi, 16 bina yıkıldı. Enkazdan çıkarılan 1 vatandaş hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesinde 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Şükürler olsun ağır yaralı yok. 19'u sabah taburcu oldu. 10 kişinin tedavisi devam ediyor.

Bu sabah zarar ve hasar tespitleriyle ilgili çalışmalar yaptık. 20 milyon TL acil durumlarda kullanılması için kaynak aktardık.

Yıkılan bina için hızlı bir şekilde arama kurtarma faaliyetleri yapıldı. Binanın içerisinde 4 vatandaşımız hızlı bir şekilde kurtarıldı.

Devletimiz güçlü, bunun da üstesinden geleceğiz.

AFAD dünyanın her yerinde, kim "ben zor durumdayım" diyorsa oraya gidiyor. Dünyaya örnek çalışma yapıyoruz.