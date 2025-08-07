İSTANBUL 30°C / 24°C
7 Ağustos 2025 Perşembe
Güncel

Balıkesir'de aile faciası

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti.

AA7 Ağustos 2025 Perşembe 07:45
Balıkesir'de aile faciası
Alınan bilgiye göre, kırsal Durasılar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet A. (36) ile eşi Gonca A. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A, eşi Gonca A'yı bıçaklayıp kaçtı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde Gonca A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ormanlık alanda jandarma ekiplerince cansız bedeni bulunan Mehmet A'nın intihar ettiği belirlendi.

Karı kocanın cenazeleri, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

