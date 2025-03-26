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Fabrikanın borularından amonyak gazı sızdı: 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki bir fabrikadan sızan amonyak gazından etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 16:33 - Güncelleme:
Fabrikanın borularından amonyak gazı sızdı: 10 kişi hastaneye kaldırıldı
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İlçedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çilek kurutma fabrikasındaki yenileme çalışması sırasında borulardan amonyak gazı sızmaya başladı.

Fabrikanın yakınında teknoloji hizmetleri veren bir işletmeye sızan amonyak gazı, buradaki 10 kişiyi etkiledi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 10 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AFAD ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

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