Fabrikanın borularından amonyak gazı sızdı: 10 kişi hastaneye kaldırıldı

İlçedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çilek kurutma fabrikasındaki yenileme çalışması sırasında borulardan amonyak gazı sızmaya başladı.
Fabrikanın yakınında teknoloji hizmetleri veren bir işletmeye sızan amonyak gazı, buradaki 10 kişiyi etkiledi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 10 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AFAD ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının sürdüğü öğrenildi.