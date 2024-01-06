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Balıkesir'de asayiş ve trafik uygulaması

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan asayiş ve trafik uygulamasında aranan 11 şüpheli yakalandı.

AA6 Ocak 2024 Cumartesi 01:01 - Güncelleme:
Balıkesir'de asayiş ve trafik uygulaması
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İlçe genelinde mahalle, park, bahçe, meydan ile umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu noktalarda trafik uygulaması yapıldı.

Edremit İçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 20 ekip, 2 çevik kuvvet timi ve 37 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 115 personelin katıldığı uygulamada, 552 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişi yakalandı.

Uygulamada, 3 ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirildi, 23 iş yeri denetlendi, 112 araç kontrol edildi, 17 araç sürücüsüne toplam 160 bin 984 lira ceza yazıldı, 1 araç trafikten men edildi.

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