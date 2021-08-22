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Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

AA22 Ağustos 2021 Pazar 18:04 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 18:04
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İlçe kırsalındaki Çanakçı Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine 2 ilk müdahale aracı, 11 arazöz ve 5 su ikmal aracı ile gönderilen ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ayrıca, 4 helikopter ile söndürme çalışmasına havadan destek sağlandı.

Balıkesir'den ve Kütahya'nın Simav ilçesinden itfaiye ekipleri ile bir iş makinesi de çalışmalara katıldı.

Bölgede 46 kişiden oluşan ekipler, yoğun çaba sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 1,5 hektar alanda zarar oluştuğu öğrenildi.

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