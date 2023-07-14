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Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

AA14 Temmuz 2023 Cuma 19:27 - Güncelleme:
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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İlçeye bağlı kırsal Naipler Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. 120 personel, 2 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 20 arazöz ve 7 su ikmal aracıyla yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangını yapılan etkili müdahale sonucunda kontrol altına alınmıştır. Çalışmalara katılan bütün personelimize teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

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