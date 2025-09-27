Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hafriyat işi yapan Zekeriya Çolak idaresindeki 16 BOC 659 plakalı kamyon, Kayaeli Mahallesi'nde uçuruma devrildi. Araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kamyonda mahsur kalan Çolak, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma, jandarma, Kepsut Belediyesi, orman bölge müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından halatlarla sedyeye alındı.
Sağlık görevlilerince Kepsut Devlet Hastanesine kaldırılan Çolak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yangın, 29 arazöz, 11 su ikmal, 8 ilk müdahale aracı, 10 helikopter, 6 uçak, 3 dozer, 3 treyler, 9 itfaiye, 2 TOMA ve 208 personelle yürütülen havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.