İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2025 Cumartesi / 5 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Güncel

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaza yapan araçta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA27 Eylül 2025 Cumartesi 16:13 - Güncelleme:
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
ABONE OL

Hafriyat işi yapan Zekeriya Çolak idaresindeki 16 BOC 659 plakalı kamyon, Kayaeli Mahallesi'nde uçuruma devrildi. Araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kamyonda mahsur kalan Çolak, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma, jandarma, Kepsut Belediyesi, orman bölge müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından halatlarla sedyeye alındı.

Sağlık görevlilerince Kepsut Devlet Hastanesine kaldırılan Çolak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın, 29 arazöz, 11 su ikmal, 8 ilk müdahale aracı, 10 helikopter, 6 uçak, 3 dozer, 3 treyler, 9 itfaiye, 2 TOMA ve 208 personelle yürütülen havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den Preveze Deniz Zaferi paylaşımı: Ufuklarda şan, denizlerde kudret!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.