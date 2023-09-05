Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Dutluca Mahallesi Bahçecik mevkisinde kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana yıldırım düştü.

Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesiyle bölgeye Edremit Orman İşetme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz ve ekipler sevk edildi.

Dağlık ve sarp olması dolayısıyla araçla ulaşılamayan bölgeye ekipler yaklaşık yarım saatlik yürüyüşün ardından varabildi.

Ekiplerin şiddetli yağan yağmura rağmen müdahale ettiği alevler, yaklaşık 2 saatlik uğraşının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 300 metrekarelik alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.