11 Ağustos 2025 Pazartesi
  • Balıkesir'deki depremde yıkılan binaya soruşturma! 2 kişi gözaltına alındı
Güncel

Balıkesir'deki depremde yıkılan binaya soruşturma! 2 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Tunç, depremde yıkılan binayla ilgili Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, binanın müteahhidi ve sahibinin gözaltına alındığını bildirdi

11 Ağustos 2025 Pazartesi 14:02
Balıkesir'deki depremde yıkılan binaya soruşturma! 2 kişi gözaltına alındı
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:

Balıkesir ilimizde meydana gelen depremde Sındırgı ilçemizde 3 katlı binanın yıkılması ve 1 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle ilgili Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, binadan karot örnekleri alınmıştır.

Yapılan inceleme sonucu bilirkişi heyetinin ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibi, "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma" suçundan gözaltına alınmıştır.

Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir. Depremde kaybettiğimiz vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

