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Balıkesir'de denize atık su döktüler! Bakanlık cezayı kesti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, denize dere yoluyla atık su döktüğü belirlenen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresine 668 bin 667 lira para cezası uyguladı, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 13:29 - Güncelleme:
Balıkesir'de denize atık su döktüler! Bakanlık cezayı kesti
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Balıkesir'in Burhaniye ilçesi sahilinde deniz renginin değişmesi üzerine İskele Mahallesi Adyar mevkisinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Bir dere vasıtasıyla denize atık su deşarjı yapıldığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresinin atık su terfi merkezi şebeke hattı ve Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi'nin derin deniz deşarj hattından dereye atık suyun döküldüğü belirlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresine Çevre Kanunu kapsamında 668 bin 667 lira idari ceza uygulanarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Söz konusu olumsuzluğun düzeltilmesi için Bakanlık gözetiminde çalışmalar devam ediyor. Denize deşarj edilen atık suyun incelenmesi sonrasında da standardın üzerinde kirlilik değerlerinin tespit edilmesi halinde Çevre Kanunu'na göre yeni cezalar uygulanabilir."

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  • Çevre
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  • ceza

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