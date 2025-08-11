İSTANBUL 32°C / 22°C
Güncel

Balıkesir'de deprem... Bakan Kurum tespit edilen hasarlı yapı sayısını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası 1 yıkık, 13 ağır hasarlı ve 61 az hasarlı yapı tespit edildiğini bildirdi.

AA11 Ağustos 2025 Pazartesi 11:41
Balıkesir'de deprem... Bakan Kurum tespit edilen hasarlı yapı sayısını açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK"

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından dün hasar tespit çalışmalarımıza başladık. Şu ana kadar gelen ihbarlar neticesinde ekiplerimiz 1 yıkık, 13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapıyı tespit etti.

"VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"

Çalışmalarımızı en hızlı şekilde tamamlayıp, şehrimiz ve milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Daha önceki afetlerde olduğu gibi burada da vatandaşımızın yanında olacağız. Depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

