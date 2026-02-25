İSTANBUL 11°C / 3°C
25 Şubat 2026 Çarşamba
  • Balıkesir'de F-16 kazası: İzmir-İstanbul otoyolu açıldı
Güncel

Balıkesir'de F-16 kazası: İzmir-İstanbul otoyolu açıldı

Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının gece kaza kırıma uğrayarak düştüğü İzmir-İstanbul otoyolunda gece saatlerinden beri süren çalışmalar ardından yol trafiğe açıldı.

25 Şubat 2026 Çarşamba 10:51
Balıkesir'de F-16 kazası: İzmir-İstanbul otoyolu açıldı
Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı gece kaza kırıma uğrayarak İzmir-İstanbul Otoyolu merkez ilçe Karesi'ne bağlı Naifli köyü kırsalında düştü. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

İZMİR-İSTANBUL OTOYOLU AÇILDI

Balıkesir'de F-16 uçağının düştüğü bölgede gece saatlerinden itibaren çalışmalar başladı. Jandarma ve kaza kırım ekibi tek tek uçağın etrafa dağılan bütün parçalarını itina ile topladı. Yaşanan uçak kazası nedeniyle yapılan çalışmalar ardından İzmir-İstanbul otoyolu ise ulaşıma açıldı.

Balıkesir'de F-16 düştü! Şehit pilotumuzun kimliği açıklandı
