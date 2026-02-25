Balıkesir'de F-16 kazası: İzmir-İstanbul otoyolu açıldı

Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı gece kaza kırıma uğrayarak İzmir-İstanbul Otoyolu merkez ilçe Karesi'ne bağlı Naifli köyü kırsalında düştü. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

Balıkesir'de F-16 uçağının düştüğü bölgede gece saatlerinden itibaren çalışmalar başladı. Jandarma ve kaza kırım ekibi tek tek uçağın etrafa dağılan bütün parçalarını itina ile topladı. Yaşanan uçak kazası nedeniyle yapılan çalışmalar ardından İzmir-İstanbul otoyolu ise ulaşıma açıldı.

Balıkesir'de F-16 düştü! Şehit pilotumuzun kimliği açıklandı