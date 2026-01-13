İSTANBUL 5°C / 2°C
Güncel

Balıkesir'de fabrikada gizemli ölüm

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir asit fabrikasında çalışan kepçe operatörü, görevi başında yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA13 Ocak 2026 Salı 10:27 - Güncelleme:
Balıkesir'de fabrikada gizemli ölüm
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir asit fabrikasında çalışan kepçe operatörü, görev başında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesi Ömerli Kırsal Mahallesi'nde, yeni otogar arkasında bulunan ve Hicri Ercili adlı şirket tarafından işletilen asit fabrikasında kepçe operatörü olarak çalışan 54 yaşındaki Ufuk Avcı, 12 Ocak günü saat 22.35 sıralarında kepçe üzerindeki operatör kabini içerisinde hareketsiz halde iş arkadaşları tarafından bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, ilk olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, savcılık talimatları doğrultusunda tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

